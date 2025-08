Haddad fala em "algum sinal de interesse em conversar" e Alckmin fez lista de exceções

Haddad fala em "preparação" para ligação de Lula a Trump. Marcelo Camargo / Agência Brasil / Divulgação

Algo teria mudado no diagnóstico de que há pouca chance de negociar o tarifaço de 50% imposto por Donald Trump ao Brasil? Não há qualquer confirmação oficial, mas dois sinais são intrigantes diante desse cenário. Um foi a serenidade aparentada pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, nesta terça-feira (29), a três dias do suposto início de vigência da taxação.

Outro é o pedido feito pelo vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Geraldo Alckmin, ao secretário de Comércio dos EUA, Howard Lutnik. A solicitação foi excluir carne, café e suco de laranja – produtos que podem provocar inflação na economia americana – da taxação de 50% a produtos brasileiros. A produção de aviões da Embraer também está na lista de exceções encaminhada aos americanos pelo governo brasileiro.

Segundo Haddad, Alckmin teria mantido uma terceira e "longa" conversa com Lutnick. Em rápida entrevista concedida nesta manhã, o ministro manifestou uma inesperada confiança nas negociações:

— O Brasil nunca abandonou a mesa de negociação. Acredito que, nesta semana, já há algum sinal de interesse em conversar.

Indagado sobre a possibilidade de um telefonema do presidente Luiz Inácio Lula da Silva a Trump, como foi recomendado por senadores que estão em Washington, Haddad foi conciliador:

— É preciso ter certa liturgia para que a coisa aconteça de maneira apropriada. Tem de haver uma preparação antes para que seja respeitosa, para que os dois povos sejam valorizados na mesa de negociação.

Alguma mudança no cenário é atribuída à declaração de Trump feita na segunda-feira (28), de que as tarifas para os países com os quais não fosse obtido acordo ficariam entre 15% e 20%. Há dúvida se isso significa "todos" com o quais não foi feito acordo ou se haveria outro tipo de exceção.

Na véspera, Lula também havia baixado o tom, afirmado esperar que Trump "reflita a importância do Brasil e resolva fazer aquilo que no mundo civilizado a gente faz". É um tiro na lua. Mas reacendeu alguma chance.

Atualização: depois das declarações de Haddad e da informação sobre as "exceções" de Alckmin, o secretário de Comércio dos EUA, Howard Lutnik, afirmou que produtos não produzidos internamente pelos EUA podem entrar no país com tarifa zero. Sem citar o Brasil, afirmou à CNBC Internacional:

— Produtos como manga e café, que não são cultivados nos Estados Unidos, poderiam entrar com tarifa zero.

Com a coluna já relatou, o mercado norte-americano representa 34% das exportações de café do Brasil, enquanto o suco de laranja enviado aos EUA responde por 42% das vendas brasileiras.

Os acordos já feitos

País | Punitiva | Negociada

China | 145% | 30%

Japão| 25% | 15%

Indonésia | 32% | 19%

Vietnã | 46% | 20%

Filipinas | 20% | 19%

União Europeia | 30% | 15%

Reino Unido* | 10% | 10%

(*) houve negociação para manter a tarifa recíproca, como é a do Brasil até o dia 1º, não entre as punitivas, porque os EUA têm superávit de US$ 11,9 bilhões com os britânicos – assim como o Brasil.

