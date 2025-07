Há um lado "menos ruim" da investigação comercial dos EUA contra o Brasil?

Trump foi claro sobre os motivos do ataque: "Porque posso".

Apesar da indignação legítima que suscita no governo e em brasileiros que de fato colocam o interesse público acima dos individuais, a investigação comercial aberta pelo governo dos Estados Unidos contra o Brasil pode ter um lado "menos ruim"?

Embora mantenha o surrelismo, a medida ao menos impõe um rito, avaliam analistas e partes do governo, ainda mais diante do absurdo completo que foi a famigerada "cartinha" de Donald Trump ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Essa avaliação está longe de ser um consenso, mas por quê alguns veem alguma "despiora"?

Ao menos, porque essa investigação prevê fóruns de troca de informações. No texto publicado no site (veja aqui) do Representante de Comércio dos Estados Unidos (USTR), o órgão pede que o Brasil envie "comentários por escrito" até 18 de agosto, que vão basear uma audiência em 3 de setembro. Há uma base para diálogo.