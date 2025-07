Gaúcho diz que exportadores podem precisar de ajuda do governo, como na pandemia

Thômaz Nunnenkamp esteve em reunião com Alckmin na terça.

Além de Haroldo Ferreira, presidente da Associação das Indústrias de Calçados (Abicalçados), outro gaúcho participou das duas rodadas de consulta do governo Lula a exportadores afetados pelo tarifaço de 50% de Donald Trump. Thômaz Nunnenkamp representou a Federação das Indústrias do Estado (Fiergs) na reunião da tarde, focada no agro – o que incluiu agroindústria.