"Fui surpreendido pelo tamanho da agressão", diz diplomata que previu perda do Brasil com Trump

Em janeiro, Abdenur previu até rompimento de Trump e Musk. ALEX RIBEIRO / ESTADÃO CONTEÚDO

Embaixador do Brasil nos EUA por três anos durante sua carreira diplomática de 45 anos muito focada em economia, Roberto Abdenur foi um dos primeiros ouvidos pela coluna, ainda antes da posse de Donald Trump. Na entrevista publicada em 19 de janeiro, previu que o Brasil seria prejudicado pela guerra comercial, advertiu que o presidente dos EUA seria "capaz de qualquer coisa" e antecipou até o rompimento entre Trump e Elon Musk. Agora, diz ter sido surpreendido pela dimensão do problema. E lamenta:

— Infelizmente, meu prognóstico é de que, a curto e médio prazo, a situação vai seguir ruim e até piorar.

O senhor previu várias atitudes de Donald Trump, foi observação?

Olha, previ que o Brasil seria afetado, mas não previ a gravidade. Fui surpreendido pelo tamanho da agressão. Tem motivação ideológica. Incomoda Trump a política externa, entre aspas, independente do Brasil, que leva adiante iniciativas como Brics, direitos humanos, clima e outras. Nos anos 1950, os EUA eram nossos adversários no comércio, com barreiras às nossas exportações. Foi melhorando e, com Obama e Dilma, a relação chegou ao ponto mais positivo. Agora, no governo Trump, os EUA voltaram a ser adversários, quase inimigos do Brasil.

Nem temos tamanho para isso, temos?

A China é um desafio estratégico muito grave, está deixando os EUA para trás em várias áreas importantes. Mas, China à parte, o Brasil é o país mais hostilizado por Trump hoje, por razões ideológicas e políticas, pela associação com Bolsonaro. Chama atenção porque o Brasil não é nem de longe sombra para os EUA em quase nenhum aspecto.

No comando dos Brics, Lula tornou muito visível a busca de um número crescente de países para evitar o dólar.

Vê algo de caráter econômico ou técnico para justificar essa fúria?

A preocupação de Trump com a iniciativa do Brics de contornar o dólar como moeda de transação e reserva. A China, silenciosamente, desenvolveu o um sistema paralelo ao chamado Swift, que é uma forma de trocas entre bancos internacionais capitaneado pelos EUA e dominado pelo dólar. No comando dos Brics, Lula tornou muito visível a busca de um número crescente de países para evitar o dólar. Os EUA têm duas grandes armas no mundo: o exército mais poderoso do mundo, e a moeda. Essa é a que permite adotar sanções, boicotar, chantagear, pressionar. O Brasil não tem a mesma proporção, mas é uma das 10 maiores economias. E o dólar está se enfraquecendo, desmoralizado como moeda de confiança do sistema internacional por ação do próprio Trump, com sua política econômica alucinada.

Ele quer desvalorizar, não é uma contradição?

Trump está cheio de contradições. Quase tudo o que faz é lesivo aos interesses reais dos EUA. É surpreendente que ainda tenha muito apoio. Agora, começa a crescer o repúdio ao que está fazendo na sociedade americana. Mesmo entre eleitores republicanos, já há quem se arrependa do voto. A popularidade está em baixa, embora isso não o atrapalhe no exercício de uma certa autocracia. Trump está demolindo a democracia americana, que tem 250 anos. Era a mais inabalável, está sendo pouco a pouco desgastada, o que é muito grave. Para os EUA e para o mundo, porque é um estímulo a forças de extrema direita em outros países.

Ao menos 40% de cada avião da Embraer consiste de peças produzidas nos EUA. Se deixar de vender aos EUA, empresas americanas vão deixar de vender para a Embraer.

Quanto as economias brasileira e americana são complementares?

Os EUA dependem de poucos produtos brasileiros. Não são estratégicos, mas estão no consumo diário da população, como café, suco de laranja, açúcar, celulose. No setor industrial, muitas empresas americanas têm plataformas de produção no Brasil, complementares às que têm nos EUA. Fabricam aqui insumos ou componentes levados para montagem final lá. Há indústrias brasileiras que consomem muitos componentes americanos. Ao menos 40% de cada avião da Embraer consiste de peças produzidas nos EUA. Se deixar de vender aviões para os EUA, as empresas americanas vão deixar de vender peças para a Embraer. O Trump não dá tiro, dá tiros de canhão no pé.

Existe algum freio possível?

Nos EUA, tem domínio completo sobre o partido republicano, por enquanto majoritário no Congresso. A Corte Suprema é conivente, decidindo a favor dele, dá liberdade de ação. Começou antes da posse, ao decidir que um presidente americano não pode ser indiciado por crimes cometidos no uso de suas atribuições. Trump esticou os poderes do Executivo aos limites do que é possível dentro da normalidade e foi além. Trump não é um disruptor, é um destruidor. Destruiu dois pilares da vida internacional durante 80 anos, a ordem política liberal refletida nas Nações Unidas, e a ordem econômica, encarnada na Organização Mundial do Comércio (OMC), para usar o poder arbitraria e unilateralmente.

Se Alckmin for a Washington e chegar ao USTR, vai bater com o nariz na porta, porque está fechada, ao menos por enquanto.

A investigação do USTR pode servir de fórum para manifestação das partes e um rito para negociar?

Em condições normais, a Seção 301 da Lei de Comércio Exterior de 1974 abre um processo no qual o Brasil teria voz. Representantes do governo e do setor privado poderiam defender nossos interesses. Mas, agora o USTR é totalmente dominado por Trump, de modo que, infelizmente, não creio que haverá um processo justo em que o Brasil possa se defender. Além do que, é uma lista muito ampla de temas sobre os quais o Brasil é acusado, o Pix, 25 de março. Chega ao ridículo, mas mostra que Trump não tem limite.

Como é difícil sustentar tarifa de 50%, o que é possível esperar?

Algumas pessoas dizem que é preciso dialogar, negociar. Se (Geraldo) Alckmin for a Washington, vai bater com o nariz na porta, porque está fechada, ao menos por enquanto. Os 50% vão causar um imenso dano ao Brasil e também aos EUA, porque as tarifas aumentam o custo de vida dos americanos, dificultam a produção, reduzem emprego. O problema é que vai levar tempo para que os efeitos destrutivo cheguem à população americana. Está começando um desgaste de popularidade, mas vai levar meses até que a situação chegue a um ponto em que seja obrigado a recuar. Infelizmente, meu prognóstico é de que, a curto e médio prazo, a situação vai seguir sendo ruim e até piorar.

O que pode piorar?

Não sei o que pode acontecer, mas a capacidade dos EUA de causar danos a outros países com ações políticas, econômicas, comerciais e financeiras, é muito grande. Podem criar obstáculos à circulação de investimentos, dificultar transferências de tecnologia.

Trump reage na defensiva, porque foi amigo íntimo de Epstein por 15 anos. É um flanco aberto, não com opositores, mas com sua própria gente.

No caso do rompimento de Trump com Musk, também não imaginava que pudesse chegar a esse ponto?

Acompanho Trump desde que surgiu na política. Sempre achei que qualquer pessoa que fizesse sombra a ele seria alijada em algum momento. Fiquei impressionado com as cenas ridículas de Trump sentado à sua escrivaninha, no Salão Oval, e Musk em pé ao lado, dizendo barbaridades. É até ruim para a imagem do presidente americano. Agora, não imaginava que fosse se tornar inimizade radical. E Musk pode causar dano pela capacidade que tem de financiar políticos alternativos ao Trump. Pode abalar um pouquinho os pilares do Trump. E há outro ponto, o dos arquivos do (Jeffrey) Epstein. A ultradireita trumpista, o pessoal do Maga (Make America Great Again), inclusive políticos republicanos trumpistas, estão cobrando maior transparência. Trump reage na defensiva porque foi amigo íntimo de Epstein por 15 anos. É um flanco aberto, não com opositores, mas com sua própria gente.