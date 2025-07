Favela 3D em Eldorado do Sul já recuperou 50 casas afetadas por enchente

Com previsão de ficar pronto em 2027, o projeto Favela 3D — de vida digna, digital e desenvolvida — em Eldorado do Sul já recuperou 50 casas afetadas pela enchente. A taxa local de empregabilidade aumentou 15,4% desde janeiro deste ano. Foram feitos serviços como reforma de pisos e telhados, instalação de banheiros com chuveiro, conexão à rede elétrica e acesso a água encanada.