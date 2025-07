Família Bolsonaro sequestra política comercial do Brasil e cobra resgate em anistia

Enquanto diplomatas e especialistas em comércio exterior quebram a cabeça para buscar uma fórmula que permita ao Brasil ir para a mesa de negociações com Donald Trump, a família Bolsonaro proclama por escrito e em vídeo: "basta" aprovar a lei da anistia e a tarifa de 50% some .

De novo, se não estivesse documentado, seria inacreditável. No domingo, como se fosse um secretário de Estado ou de Comércio dos Estados Unidos, o ex-presidente Jair Bolsonaro "avisou" nas redes sociais:

"O tempo urge, as sanções entram em vigor no dia 1° de agosto. A solução está nas mãos das autoridades brasileiras. Em havendo harmonia e independência entre os Poderes nasce o perdão entre irmãos e, com a anistia também a paz para a economia."