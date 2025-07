Esta é nova: Lula sobe o tom e o dólar, que subia, passa a cair

O dólar subia – pouco, é verdade – na tarde desta quinta-feira (24), quando o presidente Luiz Inácio Lula da Silva elevou o tom sobre o tarifaço de Donald Trump. Coincidência ou não, logo depois a cotação inverteu o sinal. Como oscilava em torno do zero, não se pode cravar que as declarações de Lula tranquilizaram o mercado, mas ainda assim é novidade que o presidente adote palavras mais ásperas sem elevar o estresse. A moeda americana fechou com oscilação para baixo de 0,05%, em R$ 5,52.