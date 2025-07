Enfim, game que explora cultura gaúcha ganha versão completa hoje

Após quatro anos de desenvolvimento e investimento de ao menos US$ 300 mil (cerca de R$ 1,7 milhão, na cotação atual), o jogo de videogame Gaucho and The Grassland (Gaúcho e o Pampa, em tradução livre) será lançado nesta quarta-feira (16).

Até então, estava disponível apenas em versão demonstrativa e gratuita. A previsão inicial era de que o jogo completo seria apresentado ao público em 2023, mas, para a desenvolvedora Epopeia Games adicionar mais opções ao jogo, o lançamento teve de ser adiado.

O Gaucho and The Grassland pode ser adquirida na plataforma Steam, uma das mais famosas para jogos de computador. Custa R$ 60 para brasileiros e US$ 20 para jogadores de fora do país. Ainda não há opção para console. A previsão é lançar para Nintendo Switch ainda neste ano e para Playstation e Xbox, no próximo.

Veja o trailer

A história do jogo acompanha um gaúcho que recebe territórios como herança do pai, nos anos 1920. No entanto, quando começa a administrar as terras da família, o personagem percebe que a região, antes habitada por humanos, está dominada por seres folclóricos.

Ao longo da aventura, o jogador pode interagir com entidades místicas, como Boitatá e Negrinho do Pastoreio, com inspiração nos contos do autor pelotense Simões Lopes Neto. O pajé da lenda da erva-mate e uma representação de Maria Altina e Chicão, de No Manantial, também estão por lá.

O objetivo é fazer com que os dois mundos, dos humanos e do folclore gaúcho, convivam em harmonia. Fora da história principal, o jogo funciona como simulador de fazenda. O usuário pode realizar atividades típicas da pecuária, como laçar bois, retirar leite de vaca e criar ovelhas, além de construir a sua própria propriedade rural.

O cavalo Alazão e cachorro o Cusco acompanham o gaúcho virtual, ajudando o protagonista a encontrar itens escondidos e se movimentar de forma mais rápida. Todos os personagens são personalizáveis.

História estendida

Conforme o CEO da Epopeia Games, desenvolvedora do Gaucho and The Grassland, Ivan Sendin, a versão completa do jogo tem de seis a oito horas de jogabilidade e 80 missões — na demonstrativa, eram cerca de 10 tarefas. Os desafios incluem desde desbloquear a erva-mate para fazer chimarrão até cozinhar costelão 12 horas.

— Muitos brasileiros, geralmente os gaúchos, se sentem representados com o jogo. É uma honra. Estamos virando uma referência de jogo cultural no Brasil — afirma Sendin.

O Gaucho and The Grassland está na lista de desejos de cerca de 50 mil usuários da Steam. E apesar de o jogo explorar a cultura gaúcha e de os personagens usarem expressões típicas, como “buenas, tchê”, metade do público é estrangeiro. Além de brasileiros, americanos, argentinos, alemães, britânicos, chineses e vietnamitas já testaram o game gaúcho. A versão final está disponível em três idiomas: português, inglês e espanhol.

— Os estrangeiros gostam da cultura, de ouvir as músicas gaudérias, que fazem parte da trilha sonora. Acham muito legal subir no cavalo e laçar. É uma mecânica com que não estão acostumados — diz Sendin.

DLCs com marcas

Depois do lançamento, a expectativa é que DLCs (downloadable contents, ou seja, conteúdos extras) sejam ofertados. Segundo Sendin, há algumas possibilidades em avaliação, como a inserção da lenda gaúcha da Salamanca do Jarau e a criação de mundos alternativos que contem histórias de empresas gaúchas. Neste caso, parcerias estão sendo estruturadas.

Fora do universo do Gaucho and The Grassland, a Epopeia Games, afirma o CEO, está desenvolvendo dois novos jogos inspirados na cultura brasileira. Um dos games mistura futebol com jogo de cartas, outro é de ação.

*Colaborou João Pedro Cecchini