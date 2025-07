Empresa argentina vence leilão da ponte internacional São Borja-Santo Tomé

Certame realizado pela B3 ocorreu em Foz do Iguaçu (PR), com presença do ministro dos Transportes, Renan Filho. Tiago Cadó / Arquivo Pessoal

Após duas tentativas frustradas, o leilão para concessão da ponte internacional entre São Borja, na Fronteira Oeste, e Santo Tomé, na Argentina, enfim, teve vencedor anunciado pela B3, em Foz do Iguaçu (PR), nesta quarta-feira (16): a empresa argentina Plus Byte.

Com oferta de US$ 29 milhões de outorga (cerca de R$ 160 milhões, na cotação atual), que serão divididos entre os governos brasileiro e argentino, a concessionária deve investir US$ 99 milhões (R$ 550 milhões) ao longo do contrato de 25 anos.

Havia outras quatro empresas interessadas na concessão, mas só duas efetivamente participaram do leilão: a Plus Byte e a brasileira CS Infra, que fez oferta de US$ 26,6 milhões de outorga (R$ 150 milhões).

Inaugurada em 1997, a ponte sobre o Rio Uruguai tem 1,4 mil metros de extensão. O contrato original, firmado com a concessionária Mercovia, terminaria em 2020, mas estava sendo prorrogado por aditivos até a conclusão do leilão.

A estimativa é de que 23% do comércio entre Brasil e Argentina passe pela ponte entre São Borja e Santo Tomé. Há pretensão de chegar a 30% a partir da nova concessão. Como se discute diversificação das exportações a partir do tarifaço de Donald Trump, o tema ganha ainda mais importância.

Uma das principais demandas da região, conforme o deputado Tiago Cadó (PDT), presidente da frente parlamentar criada para acompanhar o processo licitatório e operacional da estrutura aduaneira responsável, é aumentar a capacidade de abrigar caminhões no pátio aduaneiro.

O trecho concedido à Plus Byte totaliza 15 quilômetros, contando a ponte e os acessos rodoviários em cada país. A homologação do leilão está prevista para ocorrer em 25 de julho, e a assinatura do contrato, no próximo mês, ainda sem data definida.

*Colaborou João Pedro Cecchini