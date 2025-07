Dólar volta a cair, agora ao menor nível desde agosto, mesmo sem certeza sobre desaceleração

Sinais de desaceleração no Brasil e nos EUA ajudaram. Bruno Alencastro / Agencia RBS

Sem novidades palpáveis no impasse entre governo e Congresso, o mercado se dividiu na interpretação do resultado da produção industrial de maio. A queda de 0,5% ante o mês anterior foi considerada, por parte dos economistas, como sinal da desaceleração esperada desde o início do ano mas até agora não 100% confirmada. Outros preferiam ver o crescimento acumulado em 2,8% em 12 meses para duvidar da redução da velocidade.

No entanto, a queda expressiva de 0,74% no dólar, para R$ 5,421, indica que o primeiro grupo dominou. A cotação é a mais baixa desde agosto do ano passado. O mercado espera ver sinais de desaceleração para que o Banco Central (BC) confirme a interrupção do ciclo de alta do juro. E, idealmente, para que possa começar a especular com alguma chance sobre o início da fase de cortes.

O mesmo suspense acompanha indicadores mais firmes de desaceleração da economia dos Estados Unidos. Nesta quarta-feira (2), o relatório de empregos ADP mostrou que o número de vagas fechadas superou o de abertas no setor privado pela primeira vez em mais de dois anos. É um sinal firme, que ajudou a valorizar o real pela expectativa de que ocorra corte de juro por lá.

Na novela do impasse, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, continua tentando fazer papel de mocinho, mesmo cada vez mais isolado do ponto de vista do conjunto do elenco. Nesta quinta-feira (2), afirmou não acreditar em retaliação do Congresso caso o Supremo Tribunal Federal (STF) decidir pela constitucionalidade do decreto presidencial.

— Não recebi de líder nenhuma manifestação de que vai ameaçar a pauta do governo — declamou, em tentativa de pacificar os ânimos.

*Colaborou João Pedro Cecchini