Dólar tem alta forte com sinais de que Trump de fato quer impor tarifaço a Brasil

Depois de passar dias oscilando pouco sob a incerteza da aplicação – ou não – do tarifaço de 50%, o dólar subiu com mais força nesta sexta-feira (25). Fechou com alta de 0,75%, para R$ 5,561.

Um dos principais motivos foi a informação dada pela Bloomberg, especializada em finanças, de que a Casa Branca agora procura base legal para sustentar uma tarifa mais alta para um dos poucos países com os quais têm superávit no comércio, ou seja, vende mais do que compra.

Como se sabe desde que Donald Trump publicou a "cartinha" em sua rede social, aplicar taxa de 50% sobre o Brasil não tem o menor sentido econômico. E também não tem base legal. O tarifaço anunciado em 2 de abril tinha como base a Lei de Poderes Econômicos de Emergência Internacional de 1977. Para aplicá-la, Trump declarou "estado de emergência nacional" alegando "ameaça incomum e extraordinária" de fora do país.

Só que a sexta linha do texto (leia aqui o original, publicado pela Casa Branca) afirma que "grandes e persistentes déficits anuais da balança comercial de bens dos EUA levaram ao esvaziamento da nossa base industrial". E, pela milésima vez, a coluna repete: com o Brasil, os americanos têm superávit.

Para lembrar, o Brasil havia ficado com alíquota de 10%, exatamente por esse motivo. Essa era a "tarifa recíproca", as acima desse percentual eram as "punitivas". Como havia grande expectativa de recuo, como os que já valeram a Trump a etiqueta de "Taco" (acrônimo em inglês para "Trump sempre amarela"), a notícia da Bloomberg reduz um pouco essa expectativa.





*Colaborou João Pedro Cecchini

