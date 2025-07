Dólar sobe por tarifaço de Trump ou reeleição de Lula? Ex-diretor do BC responde

Desde o anúncio da alíquota de 50% para as exportações do Brasil aos EUA, no dia 9, o dólar já subiu 2% ante o real. No cotidiano, o movimento é explicado pelo "tarifaço de Trump". Na avaliação de Fabio Kanczuk, ex-diretor de Política Econômica do Banco Central (BC), hoje diretor de macroeconomia do Asa, o motivo é outro. Na terça-feira (15), ao responder a uma pergunta da coluna sobre o impacto do tarifaço no Brasil, afirmou: