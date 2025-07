Dólar fecha em R$ 5,50 após Trump prever novas tarifas para Brasil até amanhã

O mercado reagiu, nesta quarta-feira (9), ao anúncio do presidente dos EUA, Donald Trump , de que deve apresentar até quinta-feira (10) as tarifas que serão impostas ao Brasil . O dólar subiu 1,06%, para R$ 5,503, enquanto o principal índice da bolsa de valores brasileira (B3), o Ibovespa , caiu 1,31%, para 137.480 pontos.

Pouco antes, ao ser perguntado sobre qual é a fórmula para definir as novas tarifas, Trump mencionou déficits que os EUA têm com esses países. O Brasil, porém, é que tem déficit nas relações comerciais com os EUA — ou seja, compra mais do que vende aos americanos.