Dólar se aproxima de R$ 5,60, enquanto bolsa cai pela sexta vez seguida 

Pacote tarifário está no foco do mercado financeiro. freeman83 / stock.adobe.com

As novas tarifas de 30% para México e União Europeia anunciadas por Donald Trump no sábado (12) contribuíram para o dólar iniciar a semana em alta, subindo 0,65%, para R$ 5,584, nesta segunda-feira (14). O principal índice da bolsa de valores brasileira (B3), o Ibovespa, teve queda de 0,65%, para 135,3 mil pontos.

A incerteza com o pacote tarifário de Trump (veja países afetados abaixo) está por trás dos movimentos no mercado financeiro. O presidente dos Estados Unidos também ameaça impor tarifas de até 100% contra Rússia se não houver acordo com Ucrânia sobre cessar-fogo.

As medidas reacenderam riscos de crescimento e inflação nos Estados Unidos, que haviam ficado em segundo plano nas últimas semanas, o que empurra para baixo a cotação de moedas de países emergentes, como o real.

No cenário doméstico, o Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br), caiu 0,74% em maio, na comparação com abril, primeiro dado inquestionável da esperada desaceleração.

A avaliação é de que resultado pode indicar que a atuação do Banco Central (BC) está surtindo efeito, com potencial de reduzir o período de juro nas alturas. Mas como Trump é difícil de prever, mudanças de cenário com negociações ou recuos não devem ser descartadas.

*Colaborou João Pedro Cecchini