Dólar cede com aceno dos EUA a exceções ao tarifaço

Em mais um capítulo do vaivém tarifário, o mercado escolheu ver uma janela aberta nesta terça-feira (29). O dólar cedeu 0,38%, para R$ 5,569, embalado pelo aceno de ao menos algumas exceções no tarifaço de 50% que pode ser imposto ao Brasil a partir de sexta-feira (1º).

Poderiam manter tarifa zero, conforme o secretário de Comércio dos Estados Unidos, Howard Lutnick, produtos que os americanos não produzem, citando exemplos como cacau, café e mangas. A declaração foi feita no mesmo dia em que se soube do tom da "longa" conversa que teve com seu par no Brasil, o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Geraldo Alckmin.