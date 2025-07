Dólar cai ao menor patamar em um ano por emprego nos EUA e sinais de pacificação

Real, assim como várias outras moedas, ficou mais forte. Rmcarvalhobsb / stock.adobe.com

Uma leve queda de 0,29% nesta quinta-feira (3) foi suficiente para levar o dólar comercial ao menor nível em um ano, de R$ 5,405. Cotação menor, so em 24 de junho do ano passado, quando era de R$ 5,3909. A bolsa de valores teve novo recorde, com alta de 1,5%, para 141 mil pontos.

Como desde que as políticas erráticas do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, passaram a dominar as preocupações do mercado, outra vez o maior peso veio de dados da economia americana. Mas tiveram coadjuvantes em sinais — ainda pouco consistentes – de pacificação no impasse entre governo e Congresso.

Um importante dado de emprego nos EUA veio acima do esperado: foram criadas mil 147 vagas em junho, enquanto o mercado esperava 110. Antes de Trump, seria motivo para elevar o dólar. Agora, ajuda a depreciá-lo. Sem a desaceleração esperada lá também, há menos espaço para corte de juro. Por outro lado, afasta o risco de uma recessão por lá.

No capítulo dos sinais, o ex-presidente da Câmara das Deputados e relator do projeto de isenção de Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil, Arthur Lira (PP-AL), disse que este é um momento de dar "um passo atrás" na crise entre poderes e avançar no diálogo para que o relatório da proposta avance na próxima semana. Segundo Lira, as tensões teriam diminuído. Também circulou a informação de que Lira teria mantido telefonema de uma hora com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad.

A forte queda do dólar é resultado mais de problemas na economia americana e menos da falta de na brasileira. Assim como real, várias moedas tem se valorizado ante as "verdinhas", em efeito desejado por Trump e temido por boa parte do mercado, pela insegurança que signfica uma moeda de reserva estar perdendo valor de forma acelerada. É um efeito desejado por Trump, embora muitos analistas vejam potenciais riscos nesse comportamento.

*Colaborou João Pedro Cecchini