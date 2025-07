Dólar abre em forte alta, cotado a R$ 5,60, por temor de impacto de tarifa de 50%

Como se temia, o dólar abriu em forte alta nesta quinta-feira (10), pelo temor do impacto econômico da tarifa de 50% anunciada na véspera – e com o mercado fechado. Nas primeiras negociações, a moeda americana sobe 1,82%, para R$ 5,604 . Cotação no patamar de R$ 5,60 não era registrada desde 4 de junho, quando chegou a R$ 5,645.

Na quarta-feira (9), o câmbio já havia reagido com alta de 1,06% ao anúncio do presidente dos EUA, Donald Trump, de que deve apresentaria as novas tarifas impostas ao Brasil. O que estava no radar do mercado, porém, era o risco de uma alíquota adicional de 10% com a qual Trump havia ameaçado os países dos Brics.