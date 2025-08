"Estado tem desafios, mas é exemplo de solução", diz presidente da Invest RS sobre "ficar para trás" 

Prikladnicki procurou a economista Zeina Latif para conversar. Invest RS / Divulgação

Além da entrevista publicada neste espaço em 6 de julho, o artigo em que Zeina Latif afirma que o RS "está ficando para trás" (clique aqui para ler) gerou uma conversa entre a economista e e Rafael Prikladnicki, presidente da Invest RS, agência privada que, por enquanto, opera com recursos públicos do Estado. O executivo diz que é preciso reconhecer os problemas para encaminhar soluções, mas também ter um "olhar para o futuro".

O problema mais conhecido do RS é o fiscal. Como restringe o papel da agência de estimular investimentos?

A questão fiscal é um desafio. O artigo da Zeina traz uma reflexão importante e uma contribuição. Nós a procuramos para conversar, fizemos uma conversa direta com ela. Os reflexos do ajuste fiscal do Estado não são percebidos no curto prazo, é um processo. E a gente tem duas opções: ficar parado ou colocar o pé no acelerador e fazer um trabalho intenso de promoção do Estado, buscar formas de atrair investimentos, de melhorar a imagem, ambiente de negócio. Em uma reunião com um potencial investidor, ele disse 'que legal, tenho a percepção de que vocês estão oferecendo algo diferente, porque é um tipo de conversa que eu não tinha há dois, três anos, quando falava com interlocutores do Estado'. Então, é um efeito positivo. O desafio é reconhecer dificuldades e, ao mesmo tempo, mostrar que agora temos visão diferente. No momento em que os investidores começam a sentir isso, os investimentos vão começar a vir, e a gente vai mudando aos poucos essa realidade.

E como a agência opera com essa limitação orçamentária?

A agência tem um orçamento. Então, a primeira sinalização é a própria capacidade do Estado de entender que investir em uma agência de desenvolvimento é importante. A Invest RS é uma estrutura privada, mas tem contrato de gestão com o Estado por meio da Secretaria do Desenvolvimento Econômico. O segundo ponto é termos muitos incentivos que, muitas vezes, não são nem conhecidos. Entregamos há poucos dias um guia de incentivo ao investidor mapeando o que já existe. E temos foco muito claro em estratégia. Precisamos ser inteligentes nas escolhas de setores que vamos abordar, alicerçados no plano de desenvolvimento, e tentar trazer o maior recurso possível dentro dessa limitação.

Já existem recursos privados na agência ou é mantida só com o orçamento público?

A Invest RS é mantida atualmente com recursos públicos, não tem recursos privados no momento, mas o estatuto prevê a possibilidade de captar de outras fontes públicas e privadas. Podemos ter, por exemplo, contratos adicionais com outras estruturas de governo, sejam elas secretarias ou empresas estatais. Também podemos fazer contratos privados. A Invest São Paulo é hoje a nossa referência. Só ainda não temos porque a própria estrutura da agência é muito recente.

Outro problema, menos conhecido, é o que Zeina aponta como excesso de judicialização. Há encaminhamento?

Estamos buscando, não só a Invest RS, mas a própria Secretaria de Desenvolvimento Econômico, com seu Conselho Estadual de Desburocratização e Empreendedorismo. É um ponto importante que a Zeina traz, e é um dos fatores que temos de enfrentar com diálogo, com eventuais reformas, ou seja, com entendimento de como conseguimos destravar. Precisamos entender o que esse ponto traz de entraves ou de inseguranças para o investidor e melhorar nesse sentido.

É algo que vocês ouvem de investidores potenciais?

Nas conversas que tivemos até agora, nunca foi pauta. Por isso, começamos a fazer uma ação para entender melhor onde está esse problema. Mas temos de levantar números, entender com as empresas e o Estado qual é o desafio. O conselho é um fórum bastante adequado porque tem representantes de diversas áreas, da Junta Comercial a empreendedores da sociedade civil, para trazer de uma forma aberta e transparente, assim como outros desafios do Estado foram trabalhados nos últimos anos com reformas. São temas que temos de discutir, por mais difícil que eventualmente sejam.

Não no artigo, mas na entrevista, a economista menciona que as reformas que o RS fez foram importantes, isso dá um alento?

Sim, até por isso a procuramos para estabelecer esse canal de diálogo, são reflexões importantes. Zeina tem um alerta importante, não só para o RS, mas para outros Estados que vão ter desafios similares. Por isso, a própria criação da Invest RS é uma sinalização positiva, porque se o Estado não tivesse recuperado a capacidade de pensar no futuro, não existiria agência de desenvolvimento. Aceitamos o debate, tivemos a iniciativa também de conversar com ela, para apresentar uma visão de futuro. O Estado tem desafios, mas também é um exemplo de solução. É nisso que a Invest RS acredita: somos parte da solução para levar o Estado a outro patamar de desenvolvimento. Comparando com aquele RS que atrasava salários, houve avanços. E não no curto, mas no médio prazo, o melhor momento para investir no RS é agora, no momento anterior ao crescimento significativo.

O orçamento do Estado para 2026 foi encaminhado com déficit de R$ 5,2 bilhões. O que esse dado significa nesse quadro mais abrangente da situação do Estado?

Olhando de longe, porque a agência não se envolve com o orçamento, esse déficit existe, mas não é um descontrole irresponsável, é um processo responsável de ajuste, ou seja, uma transição que estamos fazendo aos poucos e tem de acomodar de alguma forma. Existem vários desafios pesados, não dá para fazer tudo de uma vez só. O ajuste fiscal é um processo de médio e longo prazo e o Estado tem saído, tem respirado ares de futuro.

Você mencionou que um investidor foi surpreendido por uma conversa que nunca havia tido, qual foi?

Havia uma conversa com um potencial investidor na área de tecnologia que, há dois, três anos atrás, em algumas interlocuções, mencionou que era muito truncada. Tinha de conversar com alguém de uma secretaria, depois conversar de outra, depois... E a conversa mais recente, de duas horas, falamos do Estado de forma ampla, de desenvolvimento a incentivo, passando por capital humano. Ele começou a fazendo uma crítica, dizendo que a experiência havia sido negativa há três anos e terminou a reunião dizendo que estava saindo com uma imagem completamente diferente.

Pelo conjunto da obra, não por algum tipo específico de incentivo oferecido?

Pelo conjunto da obra. Pela visão, pelo posicionamento do Estado, a abertura, a interlocução, por esse canal único, para passar essa imagem diferente para o investidor.

Como é a sua rotina? Há dias de trabalho no Estado e outros em SP?

Abrimos o escritório em São Paulo há um mês, 23 de junho. Temos um vice-presidente, Eduardo Lorea, que está sempre em São Paulo, e estamos montando uma equipe, finalizando um processo de contratação de uma equipe fixa de quatro pessoas. Nesses primeiros três meses, a ideia é, a cada duas semanas, eu ficar de dois a três dias em São Paulo para agendas com investidores potenciais, com projetos. Temos estabelecido uma relação com grandes bancos, fundos, bancos de investimento. É uma fase de construção de relacionamento e confiança, passando essa imagem do Estado e colocando a estrutura do Estado aqui em São Paulo à disposição para abrir canais e conversas de oportunidades.