Depois de quase 10 anos, símbolo de época próspera sai da recuperação judicial

Quase uma década depois, a Ecovix saiu da recuperação judicial na terça-feira (22). A empresa que é dona do Estaleiro Rio Grande havia pedido proteção contra credores em 2016 , durante a crise do setor naval, com fim de contratos para construção de navios, gerando um passivo de R$ 6 bilhões.

Os trabalhos levarão em torno de três anos e devem começar neste semestre, em um investimento de US$ 278 milhões, com execução parcial em Rio Grande e finalização no estaleiro MacLaren, parceiro do consórcio que vendeu a licitaçaõ, no Rio de Janeiro.