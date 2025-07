Decisão de Moraes estipula 0 x 0 e força negociação entre governo e Congresso

Rombo no orçamento depende agora de conciliação no STF. Marcello Casal Jr / Agencia Brasil

A decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes sobre o impasse entre governo e Congresso sobre o aumento de IOF estipulou um 0 x 0: suspendeu tanto o decreto do Executivo quanto o do Legislativo que já havia derrubado a medida. E ainda forçou uma negociação já timidamente ensaiada ao convocar audiência de conciliação para o dia 15, com participação de órgãos de aconselhamento e fiscalização como Advocacia-Geral da União (AGU) e Tribunal de Contas da União (TCU).

São 11 dias de prazo para encontrar uma saída para o impasse que, há vários dias, não é mais sobre o IOF, mas sobre o balanço de poder no Brasil e a necessidade de buscar uma solução mais robusta para o rombo do orçamento, não só deste ano, mas dos próximos.

Embora Moraes não tenha avaliado o mérito do decreto do governo, usou o uso arrecadatório do imposto regulatório para criar a dúvida que escancara a porta para a negociação. Uma janela já havia sido aberta com a aprovação, na Câmara dos Deputados, da urgência para votar um projeto que propõe cortes nos benefícios fiscais – uma proposta do governo.

A combinação das duas medidas, a do STF e a da Câmara, dá oportunidade para o governo Lula desescalar o confronto com o Congresso – sob pena de tomar café frio mais de um ano antes da eleição – e para o Legislativo mostrar, de fato, que tem compromisso com o ajuste fiscal.

Na véspera, ocorreram conversas, como entre o ex-presidente da Câmara Arthur Lira (PP-AL) e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, seguidas de declarações pacificadoras de Lira, que propôs "um passo atrás". Uma das interpretações dessa sugestão foi a de que o governo retirasse o decreto do IOF. A decisão de Moraes poupa esse trabalho ao governo.

A urgência vale para um projeto do senador Espiridião Amin (PP-SC), que propõe apenas revisar os critérios de concessão de benefícios, com adoção de mecanismos de monitoramento e transparência. Mas há possibilidade de agregar outro projeto, do deputado Mauro Benevides (PDT-CE), que prevê cortes graduais, com base em resultados, de 5% neste ano e 5% em 2026. A estimativa de alívio no rombo é de R$ 70 bilhões.