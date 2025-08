Da guerra fiscal à financeira: como RS vê mudança com reforma tributária

A partir de 2032, a promessa da reforma tributária é acabar com a guerra fiscal, ou seja, a disputa entre Estados para oferecer maior desconto na cobrança de tributos . No entanto, se a fiscal tende a terminar, outra pode aparecer: a financeira, ou seja, já começaram os pedidos para que determinados valores sejam negociados em troca de investimentos.

Esse é um desafio, especialmente para Estado com orçamentos deficitários, caso do Rio Grande do Sul. A Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2026 foi aprovada na Assembleia com rombo de R$ 5,25 bilhões. Segundo Rafael Prikladnicki, presidente da Invest RS, agência privada encarregada de atrair investimentos ao Estado, uma das alternativas são diferentes tipos de instrumentos, além do fiscal e do financeiro.