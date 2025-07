Copa do Mundo de Clubes teve empresa gaúcha atuando nos bastidores

Botafogo e PSG se enfrentaram no Rose Bowl. STU FORSTER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Era gaúcho o aplicativo que controlava, no Mundial de Clubes de 2025, os estoques de produtos da Coca-Cola no estádio Rose Bowl, na Califórnia. Com sede em Porto Alegre, a CWI ajudava a distribuir e repor refrigerantes, garrafas d'água e isotônicos em diferentes pontos do complexo esportivo, desde máquinas de bebidas até vestiários de clubes.

O Rose Bowl não vai mais receber jogos nesta edição do torneio, mas já está marcado na história por ter sido palco da vitória do Botafogo contra o PSG e — muito antes — do tetracampeonato da Seleção Brasileira. No total, foram seis partidas por lá, entre 15 e 25 de junho.

O projeto-piloto no Mundial de Clubes é o primeiro passo para identificar a aplicabilidade do aplicativo em outros eventos esportivos que a Coca-Cola patrocina, como a Copa do Mundo de 2026, que também ocorre nos Estados Unidos. Nos demais estádios, a gigante de bebidas manteve o controle de estoques de forma manual.

A CWI já fez a ferramenta para controle do estoque de produtos da Coca-Cola nas Olimpíadas do Rio de Janeiro, de Tóquio e de Paris e na Copa do Mundo do Catar, da Rússia e do Brasil. Foram necessárias adaptações para replicar a tecnologia no Mundial de Clubes.

— A decisão de utilizar o aplicativo exclusivamente no Rose Bowl teve como objetivo realizar um projeto-piloto, com foco na identificação de melhorias e validações para possíveis versões futuras — afirma o gestor técnico da CWI, Diogo Pinheiro de Araújo.

O aplicativo está disponível em português, inglês, espanhol, francês, russo e japonês, mas pode ser adaptado para outras línguas. Durante o Mundial de Clubes, o suporte era realizado de forma remota por funcionários da empresa, que trabalham do Brasil.

— Não houve falhas críticas durante o evento. A maioria dos pontos levantados pelos usuários foram sugestões de melhoria, que já estão sendo consideradas para versões futuras da aplicação — diz o desenvolvedor sênior da CWI, Talles Ludwig Strack.

A empresa tem escritórios em Porto Alegre, São Leopoldo e São Paulo, com cerca de 1,5 mil trabalhadores.

*Colaborou João Pedro Cecchini