Conhecida rede gaúcha de cafeterias abre sua primeira franquia hoje

Com pretensão de chegar a 50 novas unidades até o pr óximo ano , o tradicional Grupo Press dá o primeiro passo de sua expansão por franquias nesta quinta-feira (24), com abertura de uma loja do Press Café em Passo Fundo .

A nova unidade fica no segundo piso do Passo Fundo Shopping e também marca a estreia do grupo fora de Porto Alegre. A escolha pela cidade do norte do Estado para iniciar o plano de crescimento por franquias passa pelo potencial de mercado da região, diz a fundadora e CEO do Grupo Press, Carla Tellini, que foi à cidade acompanhar a instalação: