Como fica o rombo no orçamento com a liberação de R$ 20 bilhões em gastos

Depois da manutenção parcial do aumento do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) e com a inclusão de receitas não previstas em maio, o governo decidiu liberar o contingenciamento de R$ 20,6 bilhões no orçamento deste ano. O valor representa dois terços da contenção de R$ 31,3 bilhões de 22 de maio, quando também foram anunciadas as novas regras de IOF que provocaram um impasse entre Executivo e Congresso.

A decisão foi reverter praticamente toda a contenção feita há dois meses sob a forma de contingenciamento, que pode ser revertida. Ficaram quase só os R$ 10,6 bilhões são relativos a bloqueios, cancelamentos de despesa que não podem ser revertidos. O acréscimo foi de meros (para efeito de orçamento público) R$ 100 milhões.

O conjunto da obra retoma a relação de desconfiança fiscal entre governo e mercado. O governo gastou capital político e a situação voltou ao desconforto anterior: sem perspectiva de melhora na inquietante trajetória da dívida pública. Em maio, ao anunciar a contenção, ministros e técnicos destacaram a decisão de "por prudência", não incluir nas contas receitas incertas como a de leilões de petróleo. Agora, voltaram ao cálculo.

— Flexibilizações, descontos, bandas e receitas não-recorrentes facilitarão cumprir formalmente metas pouco ambiciosas para a sustentabilidade da dívida. Neste relatório esta prática se viu na incorporação de R$ 14,8 bi de receitas não-recorrentes do petróleo, e na exclusão da meta o reembolso dos aposentados afetados pela fraude no INSS. Como para 2025 a meta é déficit zero, mesmo com quase R$ 80 bilhões de déficit, a meta pode ser considerada cumprida — avalia Jefferson Bittencourt, líder de macroeconomia do ASA Investments e ex-secretário do Tesouro.

Na avaliação do especialista, é uma forma de manter o arcabouço sem alterações que provocariam reação mais forte do mercado, mas também sem avanços do ponto de vista estrutural.

— Para 2026, o desafio do limite de gastos deverá contar com a ajuda da ampliação de R$ 12,4 bilhões que a PEC dos precatórios promove. São regras que estão sendo cumpridas graças às exceções — diagnostica.

Na semana passada, antes do recesso parlamentar e mesmo em meio ao conflito com o governo, o Congresso aprovou essa proposta de emenda constitucional que gradua a inclusão dos precatórios no cálculo da meta fiscal a um ritmo de 10% ao ano, a partir de 2027, e limita o pagamento dos valores devidos pelos estados e municípios. O resultado líquido é o seguinte: o arcabouço foi criado para limitar o aumento da dívida pública, mas as exceções impedem que cumpra esse papel.