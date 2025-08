Como é o projeto-piloto que a Claro fará no RS em mercadinhos de condomínio

Uma parceria entre a Claro e a startup catarinense Beepay vai permitir que mercadinhos autônomos dentro de condomínios residenciais passem a funcionar com conectividade da operadora.

O projeto-piloto vai iniciar com a carteira de clientes da Beepay no Rio Grande Sul. Além de entregar ao lojista conexão de internet no 5G e Wi-Fi, o acordo prevê que o aplicativo da Beepay leve o morador a um canal de venda da Claro.