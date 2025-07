Com tarifa de 50%, exportações de aço aos EUA cresceram 63% em junho

Brasil é o segundo maior parceiro comercial dos EUA em aço. ArcelorMittal / Divulgação

Apesar de ter gerado temor, o anúncio de tarifas de 25% — e depois, de 50% — sobre aço brasileiro que entra nos EUA não confirmou na prática o prejuízo que se temia. No primeiro mês em que a alíquota de 50% esteve em vigor, as exportações brasileiras de aço para o país de Trump cresceram 63%.

Segundo dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (Mdic), o envio de produtos semi-acabados, lingotes e outras formas primárias de ferro ou aço, que compõem a maior parte do que é exportado aos EUA em aço, somaram US$ 423,9 milhões em junho. No mesmo período do ano passado, foram embarcados US$ 259,6 milhões.

Os economistas Rafael Murrer e Paula Magalhães, que acompanham o setor no Bradesco, ponderam que a base de comparação é baixa: junho de 2024 teve a menor exportação de produtos semi-acabados aos EUA desde 2020, ano de pandemia.

Conforme os especialistas, é difícil tirar conclusões só com os dados do primeiro mês de validade da alíquota de 50%, já que inclui contratações feitas antes do anúncio de Donald Trump de expandir a cobrança de imposto de importação sobre o aço.

Apesar do período excepcional, ambos concordam que o impacto das taxas sobre o setor, ao menos até agora, é menor do que o previsto. Em fevereiro, um estudo do Bradesco havia estimado redução de US$ 700 milhões em exportações de aço do Brasil aos EUA, considerando tarifa de 25% sobre o produto.

— Quando olhamos para a quantidade (de aço exportado aos EUA), tem crescido, de fato. A primeira explicação é já ter embarques contratados. A segunda é que o Brasil é segundo maior parceiro comercial dos EUA no produto, só atrás do Canadá. É normal os americanos continuarem comprando do Brasil. E o terceiro ponto é que o preço de exportação do produto está abaixo do que esteve nos últimos três anos — afirma Murrer.

— Para os americanos, substituir importação é uma alternativa limitada no curto prazo. Outra questão é que a tarifa está colocada em todos os países igualmente. Brasil e Canadá, que são os maiores parceiros exportadores de aço, estão submetidos à mesma tarifa — complementa Paula.

Recíprocas + setoriais

O imposto de importação de 50% sobre aço e alumínio cobrado pelos EUA não se soma à taxa média adotada por Donald Trump, de 10%. As tarifas recíprocas, que variam entre 10% e 49%, estão pausadas até 1º de agosto.

Antes de o presidente americano assinar um decreto na segunda-feira (7), as taxas que atingem 184 países e o Território das Ilhas Heard e McDonald, habitado apenas por focas e leões marinhos, passariam a valer a partir desta quarta-feira (9)

Catorze países – África do Sul, Bangladesh, Bósnia, Camboja, Cazaquistão, Coreia do Sul, Indonésia, Japão, Laos, Malásia, Mianmar, Sérvia, Tailândia e Tunísia – já foram notificados que seus produtos serão taxados entre 25% e 40%.

Quais tarifas setoriais estão valendo

Além da tarifa de 50% cobrada sobre aço e alumínio, há outras específicas para setores que já estão valendo, como as para carros e autopeças, de 25%.

Mas Trump retomou ameaças de imposição de imposto de importação por setor – além das "recíprocas", para todo o comércio com cada país. As mais recentes são sobre cobre, produtos farmacêuticos e até filmes (de cinema, não os plásticos).

*Colaborou João Pedro Cecchini