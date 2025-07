Braço gaúcho de multinacional italiana investe R$ 50 milhões para mudar de sede

A nova estrutura terá 14 mil metros quadrados, mais do que o dobro da atual, de 5,5 mil metros quadrados. A unidade será instalada no lugar do parque fabril da antiga Sultêxtil, comprado pela BP. O complexo fica na Rua Cesare Cambruzzi, 475, no mesmo bairro em que a empresa já atua, o Santa Catarina. A previsão é que a nova fábrica comece a operar no segundo semestre de 2026.