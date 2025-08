BC mantém juro, mas não alivia: vai ficar alto por "período bastante prolongado"

A atual composição do Copom: Izabela Moreira Correa (Integridade Pública), Gabriel Galípolo (presidente), Gilneu Vivan (Regulação), Rodrigo Alves Teixeira (Administração), Diogo Guillen (Política Econômica), Ailton Aquino dos Santos (Fiscalização), Paulo Gomes (Sistema Financeiro), Paulo Picchetti (Assuntos Internacionais), Nilton David (Política Monetária).

No dia em que o Brasil foi sacudido por diferentes ataques à soberania nacional, o Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central encontrou fleuma para manter o juro básico em 15% ao ano, por unanimidade, e ainda avaliar, no comunicado: