Avança negócio em que polêmico empresário se torna dono de boa parte do polo petroquímico gaúcho

Maior parte do polo de Triunfo pode mudar de mãos com negócio. Braskem / Divulgação

Avançou o negócio que pode dar ao polêmico empresário Nelson Tanure, conhecido por comprar empresas em dificuldade, o controle da Braskem, dona da maior parte do polo petroquímico de Triunfo. Nesta segunda-feira (7), a companhia informou que sua atual controladora, a Novonor (ex-Odebrecht) e o fundo de Tanure solicitaram autorização ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) para "uma potencial transação".

O pedido foi conjunto, feito pela NSP, holding da Novonor, e pela Petroquímica Verde Fundo de Investimento em Participações – Multiestratégia, de Tanure. Na nota, os dois grupos voltam a informar que "até a presente data não foram celebrados quaisquer instrumentos definitivos vinculantes", ou seja, ainda não há obrigação de compra e venda. A operação, afirma o comunicado, "permanece sujeita a avaliações e confirmações usuais em transações dessa natureza".

Mas é um avanço no negócio cujo ensaio foi oficializado em maio. O plano é que o fundo de Tanure se torne "titular indireto de participações societárias que representem o controle da Braskem". A venda da companhia petroquímica é uma condição para que a Novonor saia da recuperação judicial (veja mais detalhes abaixo).

Na versão anterior, havia a observação de que para avançar, o negócio dependia de duas aprovações: da Petrobras, sócia da Novonor da Braskem, e dos bancos credores da Novonor, que têm ações da petroquímica como garantia. Só depois avançaria para análise do Cade.

Como agora o que entrou em cena é a solicitação ao órgão de defesa da concorrência, o mercado deduz que as duas primeiras etapas foram bem-sucedidas. O negócio ocorre em um momento em que a petroquímica enfrenta desafios no Brasil, com níveis de ociosidade recordes, de 38% na média. Na Braskem, conforme informações da empresa em maio, é ligeiramente menor, ao redor de 35%.

Quem é Nelson Tanure

Nelson Sequeiros Rodriguez Tanure nasceu em Salvador (BA), em 1951. Filho de um comerciante libanês, fez carreira no Rio de Janeiro, onde se tornou conhecido por comprar empresas quebradas ou endividadas, que buscar recuperar por meio de reestruturação financeira e novos investimentos. Já teve atuação em Oi, Gafisa, Light e além de pequenas empresas do setor de petróleo e infraestrutura. Nos anos 2000, ganhou visibilidade com a compra de jornais como o tradicional Jornal do Brasil e o arrendamento da Gazeta Mercantil.

Embora seus negócios sejam quase sempre barulhentos e, não raro, enfrentem disputas judiciais, Tanure tem perfil discreto e atua por meio de fundos de investimento, como Société Mondiale, WTN e o Petroquímica Verde.

Além do negócio com a Braskem, negocia a rede espanhola de supermercados Dia, com 246 lojas em São Paulo e avalia uma fusão com o GPA, grupo controlador das marcas Pão de Açúcar, que já foi de Abílio Diniz, e Extra, com cerca de 700 lojas no Brasil.

A íntegra da nota

FATO RELEVANTE

São Paulo, 07 de julho de 2025 - Braskem S.A. (“Companhia” ou “Braskem”)informa aos seus acionistas e ao mercado em geral que foi comunicada pela Novonor S.A. – Em Recuperação Judicial (“Novonor”) que a NSP Investimentos S.A. – Em Recuperação Judicial (“NSP Inv.”) e a Petroquímica Verde Fundo de Investimento em Participações – Multiestrategia notificaram o Conselho Administrativo de Defesa Econômica – CADE, solicitando a autorização da autoridade concorrencial para uma potencial transação envolvendo as ações de emissão da NSP Inv. (“Transação”), objeto do Fato Relevante previamente divulgado pela Companhia em 23 de maio de 2025.

A Novonor informou, ainda, que até a presente data não foram celebrados quaisquer instrumentos definitivos vinculantes com relação à eventual Transação, que permanece sujeita a avaliações e confirmações usuais em transações dessa natureza. Dentre outras condições às quais a eventual Transação está sujeita, além da aprovação do CADE, destacam-se (i) o cumprimento das obrigações assumidas pela Novonor perante à Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras no âmbito do Acordo de Acionistas da Braskem; e (ii) a conclusão, de maneira satisfatória, de negociações com os bancos detentores das alienações fiduciárias das ações da Braskem detidas indiretamente pela Novonor.

O imbróglio da Braskem

A Braskem está à venda desde 2018. A companhia é controlada pela Novonor (ex-Odebrecht), que entrou em crise depois da operação Lava-Jato. A empresa privada tem 38,3% do capital total da Braskem e 50,1% das ações ordinárias, enquanto a Petrobras tem 36,1% do e 47% das ordinárias.

Desde então, a Braskem fez sucessivas reavaliações sobre suas despesas com indenizações a moradores, à prefeitura da capital alagoana e ao governo do Estado. Atualmente, está por volta de R$ 18 bilhões. Ainda houve uma tentativa de venda à estatal de petróleo de Abu Dhabi, a Adnoc, que também não avançou. A tentativa anterior mais recente havia sido uma negociação entre os bancos credores da Novonor para executar a dívida com garantia nas ações da Braskem e passar a gerir a empresa a partir do fundo Geribá, que já foi controlador da Polo Films, uma das raras empresas do polo que não pertence à Braskem.