Após Trump taxar 25 países, Brasil segue o único com o qual EUA ganham nas trocas

Para montar o gráfico que acompanha essa nota, a coluna usou dados do United States Trade Representative (USTR, o principal órgão de comércio exterior dos EUA). E nessa fonte, o superávit dos americanos nas trocas de produtos com o Brasil é quase 25 vezes maior (US$ 7,4 bilhões) do que o registrado no sistema oficial de estatísticas de comércio exterior brasileiro, de US$ 0,3 bilhões .

No site do USTR, as trocas com o Brasil são descritas desta forma (confira aqui ):

"O comércio total de bens dos EUA com o Brasil foi estimado em US$ 92,0 bilhões em 2024. As exportações de bens dos EUA para o Brasil em 2024 foram de US$ 49,7 bilhões, um aumento de 11,3% (US$ 5,0 bilhões) em relação a 2023. As importações de bens dos EUA do Brasil em 2024 totalizaram US$ 42,3 bilhões, um aumento de 8,3% (US$ 3,2 bilhões) em relação a 2023. O superávit comercial de bens dos EUA com o Brasil foi de US$ 7,4 bilhões em 2024, um aumento de 31,9% (US$ 1,8 bilhão) em relação a 2023."