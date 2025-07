Aporte de R$ 10,9 milhões inclui startups de SP que escolheram operar no RS

Empresas de segmentos estratégicos receberão financiamento. Jonathan Heckler / Agencia RBS

O fortalecimento do ecossistema de inovação do Estado ganhou aporte do de R$ 10,98 milhões do Fundo de Investimento em Participações (FIP) Anjo. Entre as 12 startups beneficiadas, estão seis que atuam em segmentos estratégicos para a economia estadual e nacional: LimbX (saúde), GovTools (gestão pública), Grana.ai (tecnologia financeira), Captur (energia renovável), Leggal (benefícios corporativos) e AB Card (benefícios para colaboradores).

Mas duas das startups que receberão financiamento têm uma característica em comum: Ab Card e Leggal foram criadas em São Paulo, mas decidiram se instalar no RS, na contramão do temido movimento de saída de empresas e talentos do Estado.

O FIP Anjo é um fundo de investimento que surgiu de iniciativa do BNDES para apoiar empreendedores e startups em fases iniciais. No Estado, tem participação de Badesul, Banrisul e BRDE. O foco é em negócios com potencial de crescimento que contribuam para inovação e desenvolvimento econômico.

A Domo.VC, gestora do fundo escolhida por edital pelo BNDES, já havia investido em seis empresas no RS antes da tragédia ambiental de 2024. Depois do dilúvio, entendeu que era necessário apoiar o empreendedor local de forma mais robusta.

— Não tínhamos como deixar Porto Alegre no mesmo patamar de outros Estados após as tragédias do ano passado — afirma Franco Pontillo, sócio-geral da gestora.

*Colaborou João Pedro Cecchini