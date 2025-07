Apareceu a esperada desaceleração: índice de atividade do BC cai 0,74%

Indicador do BC mostra atividade encolhendo em maio. Rafa Neddermeyer / Agência Brasil

No meio da preocupação com o eventual impacto do tarifaço, apareceu o primeiro dado inquestionável da esperada desaceleração: o Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br), caiu 0,74% em maio, na comparação com abril. Embora tenha fórmula diferente da usada para calcular o Produto Interno Bruto, esse indicador já foi chamado de "prévia do PIB".

— Claro que é um resultado ruim, mas hoje a notícia ruim é que está bom. Logo a desaceleração pode indicar, finalmente, que a atuação do BC pode estar surtindo efeito e, com isso, podemos ver acomodação na taxa de juro no começo do ano que vem — afirma o economista e consultor André Perfeito.

Por "acomodação na taxa de juro", Perfeito se refere à expectativa sobre o tamanho do período "bastante prolongado" que o Comitê de Política Monetária (Copom) avaliou, no seu mais recente comunicado, que é preciso manter a Selic em nível elevado para garantir o controle da inflação.

Conforme Rafael Perez, economista da Suno Research, a principal queda ocorreu na agropecuária, que despencou 4,2% em maio. Isso reflete, interpreta, uma "dissipação do impulso" dos primeiros meses do ano. Na indústria, também houve recuo, mas muito menor, de 0,5%, diante do juro alto e aumento das incertezas no cenário internacional.

Para o restante do ano, a perspectiva da Suno Research é de manutenção do cenário de desaceleração, resultado de juro elevado, "política fiscal mais neutra" e mercado de trabalho com menos espaço para avanços.