Ao renovar ameaça de tarifa, Trump dá a Brics peso que grupo não tem

Todos os 11 países do grupo são alvo de intimidação de Trump.

Depois de ameaçar, em pleno domingo, quem se alinhasse "às políticas antiamericanas do Brics" com uma alíquota adicional de 10%, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, reforçou nesta terça-feira (8) a intenção de cobrar de todos os integrantes do bloco, Brasil incluído.