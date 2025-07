Ao falar em abrir mercado, Trump quer dar recado ao Brasil?

Trump afirma que só reduzirá tarifa se países abrirem mercado ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP

A nove dias da suposta entrada em vigor da alíquota de 50% nas importações de produtos brasileiros nos Estados Unidos, não há qualquer sinal de avanço nas negociações. E não por falta de tentativa do Brasil, mas por ausência de receptividade do outro lado da mesa.

No entanto, nesta quarta-feira (23), o presidente dos EUA, Donald Trump, deu um recado aos potenciais afetados por suas "tarifas punitivas" – no peculiar raciocínio do atual ocupante da Casa Branca, as "recíprocas" são as de 10%. Em nova publicação na sua rede social, afirmou que pode "desistir" de tarifas se ele conseguir que os principais países "abram seus mercados aos EUA".

Em postagem feita logo em seguida, porém, adverte que, só vai reduzir tarifas se um país concordar em abrir seu mercado. Se isso não ocorrer, ameaça com "tarifas muito mais altas". É um claro recado para os que têm superávit com os EUA. Quando se abre um mercado, há possibilidade teórica de que as compras de produtos americanos aumente – vai depender do interesse dos compradores privados.

No caso do Brasil, porém, a situação é diferente porque é o lado de cá que tem déficit, ou seja, a relação comercial já é bastante favorável aos EUA. Então, ainda que seja para oferecer mais vantagem aos americanos, é preciso que as comunicações brasileiras sejam atendidas. Até agora, nada.

