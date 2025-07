Antes de Brics gastar latim com OMC, Trump já falava em tarifas de 70%  

Bloco de 11 países fez dever de casa, mas vêm aí mais tarifas. Ricardo Stuckert / PR,divulgação

A 17ª Cúpula de Líderes de Estado dos Brics, realizada no Brasil, ocorreu em um momento emblemático: no final de semana que antecedeu o final da trégua de 90 dias "concedida" por Donald Trump para renegociar o tarifaço do início de abril. A data em que o prazo termina é 9 de junho, a próxima quarta-feira.

O bloco que inclui hoje seis países além de Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul – os das iniciais do nome – fez o dever de casa: o comunicado final incluiu a inquietação com o aumento de medidas tarifárias e não tarifárias unilaterais, que "distorcem o comércio e são inconsistentes com as regras da Organização Mundial do Comércio (OMC)". Mal havia saído o texto, o presidente americano fez mais uma de suas habituais ameaças: quem se alinhar "às políticas antiamericanas do Brics" terá alíquota adicional de 10%.

Mas Trump, para quem a OMC não parece ser mais sequer uma miragem, havia avisado, ainda na sexta-feira (4), que começaria a notificar os parceiros com os quais não fechou acordo sobre o novo patamar do imposto de importação com vigência a partir de 1º de agosto. E mencionou tarifas de até 70%.

Ainda que exista a definição de que o presidente americano não deve ser entendido literalmente (ou seja, ao pé da letra), mas precisa ser levado a sério (exagera, mas executa), não há outra definição para isso do que protecionismo descontrolado. O Brics, enquanto bloco, mal consegue extrair um protesto tímido.

Nesta semana, as "cartinhas" de Trump devem começar a chegar, e aí será possível saber o quanto o atual ocupante da Casa Branca deve ser levado a sério. Durante a trégua, também é bom lembrar, 184 países – supondo que as focas e leões marinhos do Território das Ilhas Heard e McDonald ainda não aprenderam a exportar – tiveram suas tarifas elevadas para 10%.

Um dos motivos de Trump para dobrar a aposta é tentar financiar o buraco aberto pela aprovação de sua "big, beautiful bill" com a arrecadação de imposto de importação. O mundo sempre financiou os Estados Unidos. Mas o atual presidente quer desmontar esse sistema que ajudou a enriquecer os americanos. O risco é que consiga empobrecer o mundo inteiro.