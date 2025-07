Afinal, quem compra imóveis de alto padrão em Porto Alegre

Apartamentos com três dormitórios e preço médio de R$ 1,5 milhão são maioria.

A venda de imóveis de alto padrão responde hoje por cerca de 50% do valor geral de vendas (VGV) em Porto Alegre. E não raro a coluna recebe perguntas do tipo "mas quem compra tanto imóvel caro?". Agora, tem um levantamento feito pela Colnaghi Imóveis, que tem uma fatia desse mercado, para mostrar o perfil de quem compra propriedades desse tipo, em sua maioria apartamentos com três dormitórios e preço médio de R$ 1,5 milhão.