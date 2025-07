Afinal, quanto Trump ganha com o tarifaço?

No lado verde do gráfico, a receita com tarifas é o quarto item. Reprodução / Reprodução

Impor tarifas é uma forma de Donald Trump provocar negociações e tentar fazer chantagem – caso do Brasil –, mas também é uma forma de aumentar a arrecadação. A palavra "tariff", em inglês, quer dizer "imposto de importação", que quase todos os países cobram, em maior ou menor grau.

Conforme dados registrados até junho, o tarifaço já gerou aumento na receita tributária. Só no mês passado, o total arrecadado com essa taxação foi de US$ 26,6 bilhões, acumulando nada menos do que US$ 108 bilhões no ano.

Nessa base de arrecadação, a receita quase duplicou em relação ao mesmo período de 2024, que acumulou US$ 55,6 bilhões (veja abaixo), segundo dados do Departamento do Tesouro (equivalente nos EUA ao Ministério da Fazenda no Brasil).

Na linha em destaque do Departamento do Tesouro, o resultado mensal e a comparação do acumulado no ano. Treasury Department / Reprodução





Arrecadação com tarifas

Em junho | US$ 26,6 bilhões

No 1º semestre de 2025 | US$ 108 bi

No 1º semestre de 2024 | US$ 55,6 bi

Um dos objetivos de Trump é mesmo arrecadar mais, inclusive para reduzir outro déficit, não o comercial, mas o orçamentário. A aprovação da big, beautiful bill, que ele tanto defendeu, abriu novo rombo, estimado em ao menos US$ 3,8 trilhões.

E ao menos no discurso, Trump gosta de afirmar que esse custo será bancado pelos países taxados. Aproveita a relativa ignorância do americano médio, que não sabe que o imposto de importação é pago... por quem importa, portanto por empresas americanas, com custos distribuídos entre os consumidores americanos.