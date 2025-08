Afinal, quando o Brasil será informado dos detalhes do tarifaço de Trump?

Apesar de tênues sinais de que pode haver alguma negociação entre Brasil e Estados Unidos, é um processo que deve passar da data prevista para início da vigência da tarifa de 50% com a qual o presidente Donald Trump ameaça o Brasil. O prazo vence à zero hora de sexta-feira, mas para que entre efetivamente em vigor há necessidade de publicação de um ato executivo (equivalente a um decreto no Brasil) antes desse horário.