Afinal, quais tarifas estão valendo e o que é ameaça de Trump?

O fantasma do imposto de importação voltou a assustar. ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP

As "cartinhas de Trump", comunicados oficiais da Casa Branca sobre a nova cobrança de tarifas, voltaram a mergulhar o planeta no risco. Com o retorno do imposto de importação que praticamente impede a venda de produtos de vários países aos Estados Unidos, foi retomado o cenário de pavor que tomou conta dos mercados logo depois de 2 de abril, quando o presidente americano, Donald Trump, desferiu alíquotas de 10% a 50%.

Mas afinal, o que está valendo e o que é ameaça de Trump? Ao menos até o final da manhã desta terça-feira (7), o que segue em vigor é uma tarifa média de 10% de 184 países. Foi aplicada a 185, mas um é o Território das Ilhas Heard e McDonald, habitado apenas por focas e leões marinhos que, até onde se sabe, não exportam.

Só a alíquota média de 10% já garantiu aos EUA arrecadação extra de US$ 24,2 bilhões em maio, primeiro mês cheio de vigência das novas tarifas "recíprocas", ou seja, aplicadas a todos os produtos de cada país. Foi 25% maior do que a do mês anterior, quando já vigoravam cobranças maiores a produtos específicos, como o de aço e alumínio – a coluna vai dedicar outro capítulo às tarifas setoriais, porque só as "recíprocas" já estão muito confusas.

Agora, a ameaça de Trump é retomar, com correções pontuais, os níveis anunciados em 2 de abril, antes da trégua "concedida" apenas sete dias depois, em 9 de abril, quando foi firmada a regra atual dos 10% adicionais. No entanto, a cobrança efetiva só começaria em 1º de agosto, o que foi interpretado como uma tentativa de pressionar uma negociação nesses pouco mais de 20 dias que restam até lá.

E no meio dessa confusão, Trump ainda ameaçou cobrar uma alíquota adicional de 10% de "países alinhados" aos Brics. Até agora, não passou de intimidação. Embute o risco de que a tarifa do Brasil passasse de 10% para 20%. O que o presidente americano vê como "política antiamericana" é uma vaga tentativa de aumentar o uso de outras moedas no comércio entre os 11 países do bloco.

O vaivém dos anúncios

2 de abril: no que chamou de "Dia da Libertação", Trump anunciou a cobrança do que chamou de "tarifas recíprocas", que previa alíquotas de 10% a 50%. O foco principal era em países com forte superávit no comércio com os EUA, como Vietnã e Camboja. O Brasil, que tem déficit, ou seja, compra mais do que vende aos americanos, ficou no grupo dos 10%.

9 de abril: depois de pesadas perdas nas bolsas, especialmente as americanas, Trump volta atrás e anuncia uma "trégua" de 90 dias para dar tempo a negociações. O prazo se encerraria em 9 de julho, ou seja, na quarta-feira, também conhecida como amanhã.

4 de julho: em pleno feriado da independência dos EUA, Trump anuncia que começou a enviar "cartas" aos países que não avançaram em acordos. O objetivo é comunicar as tarifas que vigorarão a partir de 1° de agosto, estendendo o prazo da média de 10% em 22 dias.

6 de julho: mal havia saído um comunicado da 17ª Cúpula de Líderes de Estado dos Brics, realizada no Brasil, afirmando apenas o óbvio sobre os efeitos nocivos do tarifaço, Trump faz nova ameaça: quem se alinhar "às políticas antiamericanas dos Brics" teria alíquota adicional de 10%.

7 de julho: começam a chegar as "cartinhas de Trump", na maioria dos casos com tarifas muito semelhantes às anunciadas em 2 de abril (veja tabela acima).

8 de julho: depois da queda no dia anterior, bolsas americanas operam em estabilidade, o dólar segue em alta no Exterior, mas baixa no Brasil. Em resumo, voltou a volatilidade que marcou os dias posteriores ao anúncio original do tarifaço.