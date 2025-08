Afinal, em que proporção o tarifaço de Trump atinge as exportações

O tarifaço que entra em vigor no dia 6 de agosto tem uma lista de 694 exceções (veja abaixo) que divide quase ao meio os exportadores para os Estados Unidos. Os percentuais variam, mas as estimativas são de que entre 35% e 50% das vendas brasileiras aos americanos ficaram livre da alíquota complementar. Nas contas do governo Lula, 45% do comércio com os EUA está fora do tarifaço.