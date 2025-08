Acordo de Trump com União Europeia deixa Brasil mais isolado na negociação

Von der Leyen e Trump se reuniram em resort dele na Escócia. BRENDAN SMIALOWSKI / AFP

O acordo anunciado domingo entre Estados Unidos e União Europeia (UE), deixa o Brasil ainda mais isolado na tentativa de negociação que parece ser esnobada pela Casa Branca. Até agora, ocorreram ao menos sete acertos para reduzir as chamadas "tarifas punitivas" criadas para parceiros com os quais os americanos têm altos déficits (veja tabela abaixo). Com a UE, é de US$ 235,6 bilhões, com alta de 12,9% sobre 2023, conforme dados do Representante de Comércio dos EUA (USTR, na sigla em inglês).

Apontar isolamento pode parecer exagero considerando que 25 países estão na mira e "só" sete fecharam acordo, mas há detalhes quantitativos e qualitativos que reforçam essa percepção. O primeiro é a própria dificuldade do Brasil em abrir um canal de negociação produtivo. O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, já até conversou com seu par no governo americano, Howard Lutnik, secretário de Comércio, mas não obteve avanços.

Outro problema para o Brasil são os termos do acordo entre Donald Trump e Ursula von der Leyen. O bloco europeu se comprometeu a comprar US$ 750 bilhões (R$ 4,18 trilhões na cotação atual) em energia americana em três anos, e um aumento de US$ 600 bilhões (R$ 3,3 trilhões) em aquisições de equipamentos militares dos EUA. Para lembrar, Trump elevou a insegurança na defesa da Europa ao tratar com leniência o presidente da Rússia, Vladimir Putin, e agora fatura com venda de armamento.

Os valores são cumulativos, não anuais, mas é preciso comparar: o total do que Trump arrancou dos europeus – quase R$ 7,5 trilhões – equivale a mais da metade de tudo o que é produzido no Brasil em um ano. O PIB do Brasil em 2024 foi R$ 11,7 trilhões, conforme o IBGE. E apesar do alto custo, sob qualquer ponto de vista, Von der Leyen não saiu satisfeita da conversa: esperava manter fora da tarifa de 15% produtos estratégicos para a Europa, caso de veículos, e dentro desse limite taxas setoriais como a sobre o alumínio, mas não conseguiu. Obteve, ao menos, cotas para o aço, como o Brasil tentou.

Além disso, a liturgia do encontro reforça a tática de Trump de se impor aos "parceiros" comerciais. O encontro não foi em Bruxelas, onde a presidente da Comissão Europeia (espécie de Poder Executivo do bloco) dá expediente. Ocorreu no resort Trump Turnberry, na costa oeste da Escócia, depois de algumas tacadas de golfe. Nesta segunda-feira (28), o mesmo local abriga nova rodada de conversa com o primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer.

Para manter a tarifa de 50% contra o Brasil, em tese Trump ainda precisa descobrir uma brecha legal. O tarifaço anunciado em 2 de abril é baseado na Lei de Poderes Econômicos de Emergência Internacional de 1977, e o "estado de emergência nacional" decretado por é justificado pelos "grandes e persistentes déficits anuais" que "levaram ao esvaziamento da nossa base industrial". Em tese.

Os acordos já feitos

País | Punitiva | Negociada

China | 145% | 30%

Japão| 25% | 15%

Indonésia | 32% | 19%

Vietnã | 46% | 20%

Filipinas | 20% | 19%

União Europeia | 30% | 15%

Reino Unido* | 10% | 10%

(*) houve negociação para manter a tarifa recíproca, como é a do Brasil até o dia 1º, não entre as punitivas, porque os EUA têm superávit de US$ 11,9 bilhões com os britânicos – assim como o Brasil.

