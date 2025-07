Aço exportado aos EUA poderá pagar tarifa de 100%?

Setor que enfrenta tarifa setorial de 50% desde 4 de junho – e apesar disso teve até aumento nas exportações para os Estados Unidos –, o siderúrgico teria de pagar 50% a mais com o tarifaço de Donald Trump para "todos os produtos do Brasil"? Especialistas avaliam que não, mas ressalvam que não está claro.

Na absurda "cartinha" de Trump publicada na quinta-feira (9), ele afirma que a alíquota vai vigorar "separada de todas as outras Tarifas Setoriais (maiúsculas dele)".

Marco Polo de Mello Lopes, presidente- executivo do Instituto Aço Brasil, que representa as empresas do setor, afirma que, consultados analistas, o "entendimento" é de que não há risco de sobreposição das duas alíquotas. Mas admite que não há 100% de certeza.