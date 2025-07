Ação contra Bolsonaro embute risco Trump, mas família já ameaçava com "mais coisa"

Exportadores que acordaram com imagens da ação da Polícia Federal na casa de Jair Bolsonaro em Brasília sentiram um calafrio na espinha. Desde que o presidente dos Estados Unidos publicou a carta em que ameaça o Brasil com tarifa de 50% explicitando motivação política , ficou clara a relação de causa e consequência entre Donald Trump e a situação do ex-presidente brasileiro .

Por isso, é possível que às medidas já adotadas contra o Brasil pelo atual ocupante da Casa Branca, somem-se outras diante do agravamento da situação de Bolsonaro . No entanto, conforme informações dadas em tom ameaçador pelo seu filho, o ainda deputado federal Eduardo Bolsonaro, isso poderia ocorrer mesmo que seu pai não tivesse sido obrigado a usar tornozeleira eletrônica.

Não satisfeito em escrever uma nota, assinada também por Paulo Figueiredo, autoproclamado "jornalistas em exílio", reivindicando a responsabilidade pelas medidas punitivas de Trump , o filho 03 gravou entrevista para a GloboNews afirmando que poderia vir "mais coisa" contra o Brasil do governo dos EUA. Assim, a própria família espalhou a tese de que, com ou sem reação da Justiça, poderiam ser adotadas novas medidas contra o Brasil .

A afirmação, diante do quadro já preocupante das consequências econômicas do tarifaço e com as que podem advir do processo de investigação comercial contra o Brasil no USTR – também anunciado na carta – foi mais uma manifestação de que o interesse familiar está acima de todo e qualquer país ou divindade.