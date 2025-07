A "nova" ameaça não tarifária de Trump que impacta no dólar hoje

Marcos Santos / USP Imagens

A possibilidade de Donald Trump demitir o presidente do Federal Reserve (Fed, banco central dos Estados Unidos), Jerome Powell, "em breve", levantada por um funcionário da Casa Branca de alto escalão à agência de notícias especializada em finanças Bloomberg, guiou as negociações no mercado de câmbio nesta quarta-feira (16).

Como Trump afirmou, mais tarde, que "não está planejando" trocar o comando do Fed, o dólar fechou praticamente em estabilidade, com oscilação para cima 0,06%, para R$ 5,561.

— Não descarto nada, mas acho que é altamente improvável, a menos que ele (Powell) tenha de sair por fraude.

Depois de sete sessões seguidas de queda, o principal índice da bolsa de valores brasileira (B3), o Ibovespa, também variou 0,2% para cima, para 135,5 mil pontos.

Trump tem expressado frustração com o fato de o Fed não reduzir a taxa de juro. Em abril, o presidente americano disse que Powell está “sempre muito atrasado e errado” na condução da política monetária.

Apesar de uma mudança de comando poder indicar uma chance de redução de juro por lá, o que contribuiria para enfraquecer o dólar, a possibilidade de perda de credibilidade do Fed não é bem vista pelo mercado.

O cenário político brasileiro também afeta a cotação do real frente à moeda americana, conforme Fabio Kanczuk, ex-diretor de Política Econômica do Banco Central (BC), hoje diretor de macroeconomia do Asa:

— Aumentou a probabilidade de reeleição do Lula, pegou o dólar. A gente está mensurando que mudou cerca de 10% com essa andada do Trump — disse o economista a jornalistas na terça-feira (15).

*Colaborou João Pedro Cecchini