A "embargo", EUA de Trump planejam acrescentar sanções contra o Brasil

Trump foi claro sobre os motivos do ataque: "Porque posso".

A situação surrealista do Brasil, único país com o qual os Estados Unidos têm superávit comercial a ser atingido pelas "tarifas punitivas", que vão de 20% a 50% nas últimas semanas, recebeu mais uma pincelada de absurdo com a abertura de "investigação comercial". Só mesmo entre aspas.