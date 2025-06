"Xerife das finanças" alerta para insustentabilidade da regra fiscal no médio prazo

No relatório mensal da Instituição Fiscal Independente (IFI) – com função traduzida para "xerife das finanças" –, a entidade avalia que a meta fiscal deste ano "será cumprida no limite", mas distante do centro da meta. No médio prazo, porém, projeta dificuldades crescentes para o governo federal manter as regras do arcabouço fiscal e limitar as despesas primárias (que excetuam as relacionadas à dívida) aos parâmetros previstos na legislação.