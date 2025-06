Voo de baixo custo entre Porto Alegre e Buenos Aires não tem prazo de retomada

JetSmart é uma aérea de baixo custo com origem no Chile. JetSMART / Divulgação

Com a volta dos voos internacionais no Salgado Filho, a coluna fez contato com a empresa para saber das intenções de, enfim, estrear, mas recebeu uma resposta um tanto desanimadora.

A JetSmart nem mencionou a possibilidade de retomar, só afirmou avaliar "constantemente a malha aérea para garantir crescimento sustentável". Afirmou que tem um "processo de revisão contínua" das rotas, no qual "a reativação (...) é feita, em alguns casos, sazonalmente e, em outros, com base em demandas específicas do mercado".

Em sua estreia no Rio Grande do Sul, a Jet Smart pretendia ofertar três voos por semana: às quartas, sextas e domingos, com plano de transportar 50 mil passageiros entre os aeroportos Salgado Filho e Ezeiza por ano.

No Rio de Janeiro, a JetSmart tem, há cerca de um mês, voos até Mendoza, na Argentina. Uma rota entre a capital fluminense e Córdoba, também na Argentina, deve começar a operar nos próximos meses. Já no Salgado Filho...

Veja íntegra da nota

Nosso objetivo é oferecer mais conectividade na América do Sul, mantendo sempre nosso compromisso com tarifas ultrabaixas e serviço de qualidade. Como uma companhia aérea de ultrabaixo custo que busca desenvolver suas atividades na região de forma sustentável e responsável com seus clientes, autoridades, acionistas e demais stakeholders, avaliamos constantemente nossa malha aérea para garantir um crescimento sustentável.

Nesse processo de revisão contínua, a reativação de algumas rotas é feita, em alguns casos, sazonalmente e, em outros, com base em demandas específicas do mercado. Ressaltamos que estamos focados em fortalecer nosso modelo de negócios e nossa malha aérea regional, a fim de continuar crescendo e explorando novas oportunidades para conectar mais destinos no futuro, alinhados à nossa missão de democratizar os céus da América do Sul.

Desta forma, há algumas semanas, lançamos novos voos do Rio de Janeiro para Mendoza e temos um novo voo do Rio de Janeiro para Córdoba planejado para os próximos meses, expandimos nossa frota para 46 aeronaves e fortalecemos nossa malha aérea na América do Sul.

*Colaborou João Pedro Cecchini