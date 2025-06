Volatilidade do mercado "antecipou" anúncio de cessar-fogo?

Em um só dia, esta segunda-feira (23) a cotação do petróleo foi de US$ 80 a US$ 70,86 por barril. É uma variação de quase US$ 10, que muitas vezes não ocorre sequer em um mês. E se nos mesmos contratos para entrega em agosto na principal bolsa que abriga esses negócios, a Intercontinental Exchange (ICE), de Londres.