Trump encontrou em Elon Musk um adversário "à altura"?

Na briga, Trump disse que "mandou Musk embora" do governo. ROBERTO SCHMIDT / AFP

A troca de acusações e ameaças entre o bilionário Elon Musk e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, já está sendo chamada de "o rompimento do século". O homem que se julgou dono do mundo ao retornar à Casa Branca quatro anos depois da primeira experiência parece, enfim, ter encontrado um adversário "à altura". Só Musk, entre os adversários de Trump, tem tão pouco pudor quanto o atual ocupante da Casa Branca nos enfrentamentos públicos e usa sem constrangimento as palavra mais fortes.

A acusação de Musk de que Trump se envolveu no escândalo de exploração sexual montado por Jeffrey Epstein circula há anos nos EUA e está implícita em um dos documentários feitos sobre o caso que está disponível na Netflix (clique aqui). O que surpreendeu foi ter sido ressuscitado pelo aliado até anteontem.

A quebra da "amizade" era prevista por quem conhece bem a natureza de ambos, como o embaixador Roberto Abdenur, que ainda antes da posse de Trump afirmou à coluna:

Mais do que um adversário "à altura" – sem aspas, já existe um de verdade, o presidente da China, Xi Jinping – Trump parece ter encontrado sua nêmesis, substantivo originado do nome da deusa grega da vingança e da "justiça distributiva". Não por acaso, na mitologia, Nêmesis era filha da noite (Nyx) e neta do Caos.

Se dentro do governo já havia perdido fortuna equivalente a uma Eslováquia, agora enfrenta novos prejuízos. Na quinta-feira (5), quando o confronto atingiu seu pico – ao menos até agora –, viu se evaporarem mais US$ 150 bilhões em valor de mercado da Tesla, diante da ameaça de Trump de retirar os subsídios aos carros elétricos. Detalhe: dias antes, o presidente americano havia posado ao lado de um Tesla na Casa Branca, o que despertou críticas pelo "show room" privilegiado que dava a Musk.

É bom lembrar que, semanas antes desse rompimento aos gritos virtuais, a imprensa americana publicou reportagens expondo a vida particular de Musk. Foi relatado seu conturbado relacionamento com as mães de seus vários filhos – seriam quatro, de 14 crianças e adolescentes, algumas vivendo em um mesmo condomínio sob regras ditadas pelo bilionário. Também foi abordado seu suposto vício em cetamina (anestésico usado para combater depressão) – ele respondeu que já usou, sob prescrição médica, mas abandonou.

Conforme o respeitado site Politico, Trump e Musk iriam conversar nesta sexta-feira (6) para tentar uma trégua no confronto. Depois do que foi dito e feito, será uma tarefa difícil, mas nada é impossível para esses dois perfis. Para o mundo, talvez a exposição dos defeitos de ambos fosse mais didática. Mas a escalada chegou tão longe que só tende a provocar prejuízos para os envolvidos, o que ambos sabem bem como evitar.

A escalada do confronto

Depois de já ter criticado a "big, beautiful bill", Musk chamou o projeto de orçamento de Trump de "abominação nojenta". Ao reagir, Trump lembrou que a proposta foi feita com Musk no governo e afirmou não saber se eles seguiriam tendo "ótima relação, como antes". Musk negou ter informações sobre o projeto, chamou Trump de "ingrato" e disse que, sem os seus milhões, "perdido a eleição”. A essa altura, Trump ameaçou cortar os benefícios para carros elétricos e contratos com a Space X, que atua com a Nasa. Disse ainda que foi ele que "mandou Musk embora" do governo e acusou o empresário de estar "louco" Aí veio a arma mais pesada do confronto, a acusação de Musk de que Trump está envolvido no escândalo sexual envolvendo Jeffrey Epstein. "Toda a verdade vira à tona", avisou.