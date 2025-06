Tarifaço de 50% de Trump sobre aço e alumínio agrava "invasão chinesa" no Brasil

Medida veio horas depois de abertura de investigação sobre venda abaixo de valor de mercado no Brasil. Gerdau / Divulgação

A confirmação do até então ameaçado novo tarifaço de 50% sobre as importações de aço e alumínio nos Estados Unidos tende a agravar o que a indústria siderúrgica chama de "invasão chinesa" no Brasil. As medidas de defesa adotadas até agora são consideradas insuficiente e, por isso, há expectativa de medidas adicionais.

Poucas horas antes da assinatura da ordem de serviço (equivalente a decreto no Brasil, ou seja, entra em vigor imediatamente) de Donald Trump, a Secretaria de Comércio Exterior (Secex) do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) havia anunciado a decisão de investigar a existência de dumping (venda abaixo de preços de mercado) nas exportações de produtos de aço da China ao Brasil.

Sinaliza intenção de adotar mecanismos mais robustos de defesa comercial, depois que, na semana anterior, havia sido renovado e ampliado, de 15 para 25 tipos de aço, um sistema de cotas e tarifas considerado insuficiente ou, nas palavras do CEO da Gerdau, Gustavo Werneck, "totalmente ineficaz".

Embora seja a siderúrgica brasileira menos impactada pelo tarifaço, por ter unidades de produção (no plural) nos EUA, a Gerdau tem sido a mais mobilizada na cobrança de medidas adicionais de defesa no Brasil. Por causa do tarifaço, já decidiu cancelar um investimento que estudava fazer no México e avisou que revisaria projetos no Brasil a partir do final de maio caso não houvesse reforço nas travas ao aço chinês.

– Vai passar pelo que vai acontecer ou não no mês de maio se seremos mais arrojados ou não na revisão de investimentos – afirmou Werneck em abril.

Os tipos de aço que a Gerdau produz em território americano são diferentes dos que a companhia exporta a partir do Brasil ou de fábricas em outros países. Entre as demais siderúrgicas que operam no Brasil, ArcelorMittal e Ternium são as consideradas mais vulneráveis, mas CSN e Usiminas também tendem a enfrentar impacto da elevação de tarifa nos EUA.